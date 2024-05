Meloni ai vertici della Libia, importante indire le elezioni

agenzia

'Va rilanciata la mediazione delle Nazioni Unite'

ROMA, 07 MAG – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la visita in Libia, dove ha incontrato il presidente del Consiglio presidenziale Mohammed Yunis Ahmed Al-Menfi e il primo ministro del governo di unità nazionale libico Abdul Hamid Mohammed Dabaiba, “ha discusso anche dell’importanza di indire le elezioni libiche presidenziali e parlamentari, nel quadro della mediazione delle Nazioni Unite che va rilanciata”. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi spiegando che “l’Italia, in tal senso, continuerà a lavorare per assicurare una maggiore unità di intenti della Comunità internazionale e per promuovere la cooperazione tra Libia e Unione Europea”.

