Meloni al vertice sull’Ucraina, ‘cessate il fuoco urgente’

agenzia

'Importante il grande summit in Italia di luglio'

ROMA, 10 MAG – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato, in videocollegamento, a una riunione dei leader sul sostegno all’Ucraina e sugli sforzi in corso per raggiungere una pace giusta e duratura, che ne assicuri la sovranità e la sicurezza. La riunione – spiega una nota diffusa da Palazzo Chigi – ha permesso di rinnovare l’urgenza di un cessate il fuoco totale e incondizionato di 30 giorni, rinnovando l’aspettativa che la Russia risponda positivamente all’appello fatto dal Presidente Trump e dimostri concretamente, come già fatto dall’Ucraina, la volontà di costruire la pace. Nel corso della discussione si è anche ribadita l’importanza del grande appuntamento a sostegno di Kiev che verrà ospitato dall’Italia a luglio con la Conferenza a livello capi di stato e di Governo per la ricostruzione dell’Ucraina, conclude la nota.

