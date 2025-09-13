Meloni alla Festa dell’Udc: «Chi giustifica l’omicidio di Charlie Kirk è complice morale»

IL DISCORSO

La premier: «Vengo da una comunità politica che è spesso stata accusata ingiustamente di diffondere odio guarda un po’ dagli stessi che oggi tacciono, minimizzano o addirittura festeggiano il delitto premeditato di ragazzo di 31 anni»

Intervenendo con un discorso di forte carica emotiva e politica alla Festa nazionale dell’Udc, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lanciato un duro atto d’accusa contro quella che ha definito “l’ipocrisia di certa sinistra”, in riferimento alle reazioni all’omicidio di Charlie Kirk, noto attivista conservatore americano ucciso nei giorni scorsi.

“Vengo da una comunità politica che è spesso stata accusata ingiustamente di diffondere odio – ha esordito Meloni – guarda un po’ dagli stessi che oggi tacciono, minimizzano o addirittura giustificano o festeggiano l’omicidio premeditato, intenzionale, a sangue freddo di un ragazzo di 31 anni che aveva la colpa di difendere con coraggio le sue idee”.

Il riferimento diretto è alle reazioni di alcuni ambienti progressisti, in particolare a un controverso commento dello scrittore e matematico Piergiorgio Odifreddi. “Ho letto parole disumane – ha detto Meloni – e tra le più gravi c’è quella di Odifreddi, secondo il quale ‘sparare a Martin Luther King e sparare a un rappresentante Maga non è la stessa cosa’. Vorrei chiedere a questo illustre professore: intende che ci sono persone a cui è legittimo sparare in base alle loro idee? È meno grave sparare a chi non la pensa come noi?”

La premier ha denunciato quella che definisce una “deriva morale” che sfocia nella giustificazione della violenza politica. “A chi non ha argomenti – ha incalzato – resta solo l’arma della criminalizzazione, l’arma dell’ingiuria, della delegittimazione dell’avversario. E quando la violenza verbale viene tollerata, qualche volta diventa anche violenza fisica”.

Meloni ha poi rivendicato la cifra della sua azione politica come centrata sul realismo e sull’umanità. Citando il filosofo cattolico Jean Guitton – “mille miliardi di idee non valgono una sola persona” – la presidente ha affermato che il centrodestra continuerà a “mettere al centro la vita delle persone, non l’ideologia”.

“È questo che muove il nostro impegno – ha concluso – affrontare anche i problemi più difficili, valutare tutte le opzioni e scegliere con coraggio quella giusta. Con concretezza, umanità e attenzione ai bisogni dei cittadini. Tutto il resto lo lasciamo all’arroganza di chi pensa che la realtà possa essere modellata secondo i propri dogmi”.