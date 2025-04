Meloni alla Lega, pancia a terra fino a fine legislatura

agenzia

"Faremo premierato, riforma della giustizia e Autonomia"

ROMA, 06 APR – “Andremo avanti pancia a terra fino alla fine della legislatura”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio al congresso della Lega, in corso a Firenze, facendo riferimento alla riforma del premierato, a quella della giustizia, a quella dell’Autonomia differenziata, e spiegando che “continueremo a difendere i confini e a combattere l’immigrazione illegale di massa”. “Siamo al governo per lavorare, per essere al servizio degli italiani, per fare ciò che nessun altro ha avuto il coraggio e la forza di fare in tanti anni – ha spiegato Meloni -. Ecco perché andremo avanti, pancia a terra, fino alla fine della legislatura, per costruire col premierato un sistema politico stabile e rimettere in capo ai cittadini la scelta su chi debba governare, per liberare con la riforma della giustizia la magistratura dalle correnti politicizzate, per garantire con l’autonomia differenziata gli stessi livelli delle prestazioni a tutti i cittadini, a prescindere dalla regione nella quale vivono”. La premier ha poi chiarito che il governo continuerà “a difendere i confini e a combattere l’immigrazione illegale di massa, proseguendo con quel lavoro – paziente, quotidiano ma determinato – che ci ha consentito di ridurre drasticamente gli sbarchi sulle nostre coste”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA