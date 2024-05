Meloni, alleare il centrodestra in Ue difficile ma si può fare

agenzia

Voglio fare come in Italia e mandare la sinistra all'opposizione

ROMA, 20 MAG – “I partiti di centrodestra sono partiti potenzialmente alleabili. Voglio provare, cosa non facile ma affascinante, a rifare in Europa quello che fatto in Italia, alleare partiti compatibili tra loro in termini di visione pur con sfumature completamente diverse – perché poi ci sono anche delle differenze come ci sono in Italia – e mandare all’opposizione la sinistra. È una sfida difficile, ma è una sfida che secondo me si può arrivare a centrare”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite di Mattino Cinque, su Canale 5.

