Meloni allo Space Park Argotec, fabbrica di satelliti

agenzia

Una delle più avanzate in Europa, lavora con la Nasa

SAN MAURO TORINESE, 14 MAR – La premier Giorgia Meloni è arrivata allo Space Park di Argotec, una delle più avanzate fabbriche di satelliti di piccole dimensioni in Europa. Ad accoglierla l’amministratore delegato David Avino. Insieme visiteranno il quartiere generale dell’azienda, inaugurato il 18 ottobre dell’anno scorso, su un’area di 60.000 metri quadrati alle porte di Torino, alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. L’Argotec – una delle quattro aziende scelte dalla Nasa per il programma Rapid Spacecraft Acquisition Services – produce micro satelliti di nuova generazione e punta a conquistare la leadership nel settore spazio a livelli italiani e internazionale. Meloni si era congratulata con l’azienda in occasione del lancio del primo satellite nell’ambito della missione Iride che vede protagonista proprio Argotec. La premier ha sottolineato l’importanza del suo contributo all’industria aerospaziale italiana.

