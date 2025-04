Meloni, altri 600 milioni per la sicurezza sul lavoro

agenzia

In tutto 1,2 miliardi per potenziare incentivi e disincentivi

ROMA, 30 APR – “Oggi dedichiamo la festa dei lavoratori a questo tema e ci impegniamo a fare ancora di più. Abbiamo reperito insieme all’Inail altri 650 milioni di euro per mettere in campo nuove misure concrete che insieme ai 600 milioni già disponibili dei bandi Inail destinati a cofinanziare gli investimenti delle imprese in questi ambiti portano a oltre 1 miliardo e 200 milioni le risorse disponibili per migliorare la sicurezza sui posti di lavoro”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video diffuso mentre è in corso la conferenza stampa dei ministri al termine del Cdm. “Vogliamo potenziare il sistema di incentivi e disincentivi per le imprese in base chiaramente alla loro condotta in materia di sicurezza con particolare attenzione al mondo agricolo”.

