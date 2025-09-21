Meloni, altri sono cresciuti con l’idea di abbattere avversari

agenzia

Noi non siamo mai stati così

ROMA, 21 SET – “Sono altri che sono stati cresciuti con l’idea che chi è diverso da te andava abbattuto, noi non siamo mai stati così. Era così anche Charlie Kirk, per questo la sua morte ha creato indignazione in tutto il mondo e ha fatto riflettere”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento a Fenix, la festa di Gioventù nazionale, la formazione giovanile di FdI.

