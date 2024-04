Meloni, ‘auguro alle pallavoliste un futuro di successi’

agenzia

La premier, 'è stato un piacere ospitarle a Palazzo Chigi'

ROMA, 04 APR – “È stato un piacere ospitare a Palazzo Chigi le rappresentanti delle squadre di pallavolo femminile che si sono distinte nelle coppe europee. Auguro a queste grandi sportive un futuro pieno di soddisfazioni e successi. Per loro, per le squadre che rappresentano e per l’Italia”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, pubblicando un video dell’incontro, in cui ha anche scambiato qualche palleggio con le pallavoliste.

