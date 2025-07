Meloni, battersi ancora sui dazi, vediamo le esenzioni

agenzia

Accordo per ora di massima, valutare cosa si intende su acquisti

ADDIS ABEBA, 28 LUG – “Bisognerà studiare i dettagli dell’accordo, bisognerà lavorare ancora sull’accordo perché quello sottoscritto ieri è di massima, giuridicamente non vincolante, quindi nei dettagli bisogna ancora andare, c’è ancora da battersi”.Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando con i cronisti ad Addis Abeba dell’intesa sui dazi tra Usa e Ue. Ad esempio “bisogna verificare quali sono le possibili esenzioni, particolarmente su alcuni prodotti agricoli, ci sono una serie di elementi che mancano così come non so a che cosa ci si riferisca quando si parla di investimenti, acquisto di gas” eccetera, “questo non sono in grado di valutarlo finché non ho i dati chiari”.

