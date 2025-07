Meloni, bene impegno Santa Sede su crisi Ucraina e Gaza

agenzia

Premier in visita dal papa con Salvini, Tajani Mantovano

ROMA, 02 LUG – La premier Giorgia Meloni si è recata oggi in visita ufficiale da Sua Santità Leone XIV. Ricevuta in udienza dal Santo Padre nella Biblioteca privata del Palazzo Apostolico, al termine del colloquio ha consegnato in dono al Papa una veduta seicentesca della Chiesa dei Santi Domenico e Sisto e dell’antico monastero domenicano che ospita l’Angelicum, la Pontificia Università ‘San Tommaso d’Aquino’ dove Leone XIV ha compiuto un tratto significativo della sua formazione. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi. Nella delegazione italiana erano presenti i Vicepresidenti del Consiglio, Antonio Tajani e Matteo Salvini, e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Il Presidente del Consiglio ha successivamente incontrato il Segretario di Stato di Sua Santità, Cardinale Pietro Parolin, e il Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, Mons. Paul Richard Gallagher. Nel corso dell’incontro, nell’ambito degli ottimi rapporti tra l’Italia e la Santa Sede, sono state affrontate questioni internazionali e di carattere bilaterale. Meloni “ha ribadito l’apprezzamento per l’impegno della Sede Apostolica per la pace in Ucraina, a Gaza e in tutte le aree di crisi e “si è inoltre soffermata sull’importanza della libertà religiosa e sulla tutela delle comunità cristiane in Medio Oriente, che hanno sofferto le conseguenze delle crisi e dell’instabilità dell’area”. È stata infine condivisa l’ottima collaborazione con le organizzazioni cattoliche religiose per la cooperazione in Africa, nell’ambito del Piano Mattei.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA