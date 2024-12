Meloni, bene sostegni alla natalità, manteniamo gli impegni

agenzia

Dote complessiva da 5.540 euro, sale a 7000 dal terzo figlio

ROMA, 23 DIC – “Con la Legge di bilancio 2025, proseguiamo sulla strada del sostegno alla natalità. Dopo aver aumentato del 50% l’assegno unico per il primo anno di vita del neonato, introduciamo un bonus di mille euro destinato ai nati nel 2025. Una dote complessiva che, per i nuclei familiari con Isee più bassa, raggiunge i 5.540 euro nell’arco del primo anno e che sale fino a 7.000 euro dal terzo figlio in poi. Continuiamo a mantenere gli impegni che abbiamo preso con gli italiani”. Così la premier Giorgia Meloni su X parlando delle misure della manovra.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA