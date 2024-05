Meloni, bene una riforma della Rai ma spetta al Parlamento

agenzia

ROMA, 27 MAG – “Se si vuole mettere mano alla riforma della Rai perché la legge fatta dal Pd non va bene, per me va bene. Ma non credo sia una competenza che spetti al governo, differentemente da quando hanno fatto altri. Ma penso sia una competenza che spetta al parlamento”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite di ‘Giù la maschera’, su Rai Radio 1.

