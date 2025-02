Meloni, ‘bugie sui condoni, aiutiamo gli onesti in difficoltà’

agenzia

"La nostra visione è chiara, non c'è spazio per i furbi"

ROMA, 18 FEB – “Ci accusano di aiutare gli evasori, di allentare maglie del fisco, persino di nascondere dei condoni immaginari. Sono tutte bugie. La nostra visione è chiara: non c’è spazio per chi vuole fare il furbo ma chi è onesto e magari si trova in difficoltà merita di essere messo nelle condizioni di pagare ciò che deve, merita di essere aiutato dallo Stato. Lo hanno capito bene le famiglie e le imprese come dimostra l’andamento dei versamenti spontanei che sono aumentati di circa 70 miliardi in solo due anni”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un video sui social. “Con questo stesso approccio abbiamo approvato la riforma del fisco che l’Italia aspettava da oltre mezzo secolo”, aggiunge spiegando che il governo sta “dando velocemente attuazione: siamo già al quattordicesimo legislativo di attuazione”. La riforma, assicura la presidente del Consiglio, “intende costruire un sistema tributario più equo e più moderno. Vogliamo uno Stato che non opprima più famiglie e imprese ma che aiuti la società a crescere e prosperare, che chieda il giusto per i servizi che eroga, che utilizzi i soldi dei cittadini con lo stesso criterio che utilizzerebbe un buon padre di famiglia, senza buttare soldi in cose inutili, senza sprecare risorse così preziose. Questo – conclude – è l’impegno che abbiamo preso con i cittadini e che intendiamo rispettare, punto per punto, con coraggio e determinazione”.

