Meloni, buon lavoro a Trump, rafforziamo la collaborazione

'L'Italia impegnata nel consolidare il dialogo fra Usa e Europa'

ROMA, 20 GEN – “Auguri di buon lavoro al Presidente Donald J. Trump per l’inizio del suo nuovo mandato alla guida degli Stati Uniti d’America. Sono certa che l’amicizia tra le nostre Nazioni e i valori che ci uniscono continueranno a rafforzare la collaborazione tra Italia e Usa, affrontando insieme le sfide globali e costruendo un futuro di prosperità e sicurezza per i nostri popoli”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni sui social, pubblicando una foto in cui posa assieme a Trump. “L’Italia – aggiunge – sarà sempre impegnata nel consolidare il dialogo tra Stati Uniti ed Europa, quale pilastro essenziale per la stabilità e la crescita delle nostre comunità”.

