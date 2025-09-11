Meloni, calano gli sbarchi,il traffico di migranti è governabile

agenzia

Combattiamolo con ogni mezzo

ROMA, 11 SET – “Il traffico di migranti, attività criminale tra le più redditizie al mondo”, è “una intollerabile forma moderna di schiavitù”, che “nel 2024” ha “condotto alla morte oltre 9mila persone sulle rotte migratorie”, e “questo governo intende combatterla con ogni mezzo”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo al Coast Guard Global Summit 2025, al centro congressi La Nuvola di Roma. “Di fronte a questi numeri – ha aggiunto – abbiamo una scelta sola: rassegnarci, oppure agire. E se vogliamo agire, che è la nostra scelta, quello che dobbiamo fare è mettere ancora più determinazione e impegno, anche con il coraggio di immaginare insieme soluzioni innovative”. “I numeri incoraggianti che stiamo registrando in Italia e in Europa con il calo drastico degli sbarchi e la significativa riduzione dei morti e dei dispersi in mare sono la prova che il fenomeno può essere governato. E sono la prova che è possibile costruire un paradigma nuovo oltre ogni irragionevole e interessato approccio ideologico alla materia”, ha aggiunto la premier. “Esiste un’alternativa concreta e realizzabile, che mette al primo posto la legalità, combatte la mafia del mare e costruisce un modello di cooperazione e di sviluppo capace di affrontare le cause profonde della migrazione”, ha concluso.

