agenzia

'Già detto che politicizzazione vicenda non aiuta'

BRUXELLES, 18 APR – “La candidatura di Ilaria Salis alle Europe non cambia il lavoro del governo”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del vertice Ue rispondendo alle domande dei cronisti ai quali ha ricordati che “già in passato ho detto che la politicizzazione della vicenda non aiuta”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA