Meloni, cessate il fuoco in Libano un punto di partenza

"Lavorare con convinzione per stabilizzare confine con Israele"

ROMA, 27 NOV – “L’annuncio ieri notte del cessate il fuoco in Libano è uno sviluppo molto importante e positivo, ovviamente dobbiamo considerarlo un punto di partenza e non di arrivo. Bisogna cogliere questa opportunità e lavorare con convinzione alla stabilizzazione del confine israelo-libanese, che permetta a tutti gli sfollati, sia israeliani, sia libanesi, di tornare alle proprie case in sicurezza”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo ai Med Dialogues di Roma.

