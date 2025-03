Meloni, coinvolgere Usa al prossimo incontro sull’Ucraina

agenzia

Nessuna partecipazione con forza nazionale sul terreno

ROMA, 27 MAR – “Ora è importante poter estendere il cessate il fuoco parziale alle infrastrutture civili, come le scuole e gli ospedali, con l’obiettivo di raggiungere un cessate il fuoco totale”. Lo ha sottolineato la premier Giorgia Meloni nel corso del vertice di Parigi. La premier ha ribadito che non è prevista alcuna partecipazione nazionale ad una eventuale forza militare sul terreno. Il Presidente Meloni ha sottolineato l’importanza di continuare a lavorare con gli Stati Uniti per fermare il conflitto e raggiungere una pace che assicuri la sovranità e la sicurezza dell’Ucraina, auspicando il coinvolgimento di una delegazione americana al prossimo incontro di coordinamento”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA