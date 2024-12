Meloni, con Fitto missione compiuta, riconosciuto peso Italia

agenzia

"Superiamo deriva ideologica e dogmatica"

ROMA, 17 DIC – “Questo sarà il primo Consiglio dopo l’insediamento dei commissari, l’ultima volta dovevamo ancora attraversare il percorso parlamentare di conferma, non semplice né immune da polemiche politiche anche aspre ma mi sento di poter dire con orgoglio missione compiuta”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo. Fitto è “un politico di valore stimato in Italia e in Europa” e “possiamo riconoscere come il ruolo sia adeguato al peso della nostra nazione in Europa, conferma la centralità dell’Italia”. La vicepresidenza esecutiva della Commissione Ue – ha poi aggiunto – “non è solo un titolo onorifico ma uno strumento concreto che consentirà di supervisionare e coordinare settori strategici come agricoltura, pesca, economia del mare, housing sociale: la sensibilità italiana può contribuire ad un approccio pragmatico superando quello ideologico e dogmatico” degli ultimi anni.

