Meloni, con gli sgomberi inizia la fase 2 a Caivano

agenzia

"Lo Stato mantiene un altro impegno con i cittadini"

ROMA, 28 NOV – “Oggi lo Stato mantiene un altro impegno preso coi cittadini. In occasione dell’inaugurazione del nuovo Centro ‘Pino Daniele’, avevamo annunciato che il lavoro del Governo a Caivano non era affatto concluso e che sarebbe andato avanti. Così è stato. Oggi è iniziata la fase 2 del programma di riqualificazione e rigenerazione urbana portato avanti negli ultimi 15 mesi, con lo sgombero degli alloggi occupati abusivamente al Parco Verde da soggetti condannati per reati di camorra”. Lo dichiara la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA