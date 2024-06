Meloni, con l’Albania accordo di grande respiro europeo

agenzia

Voglio ringraziare il premier Rama e il popolo albanese

SHENGJIN, 05 GIU – “Italia e Albania sono storicamente nazioni amiche, che sono abituate a collaborare insieme e io voglio ringraziare ancora una volta il primo ministro Rama e il popolo albanese per aver offerto il loro aiuto e aver stretto con noi un accordo di grande respiro europeo”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni durante le dichiarazioni congiunte con il primo ministro albanese Edi Rama dopo la visita all’hotspot per migranti a Shengjin, in Albania.

