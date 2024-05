Meloni, con riforma fiscale Italia più attrattiva per le imprese

agenzia

Videomessaggio ai commercialisti: 'Attesa da 50 anni'

ROMA, 07 MAG – “Negli anni abbiamo avuto modo di confrontarci più volte, e non credo di sbagliare se dico che il comune denominatore del nostro dialogo è sempre stato lo stesso, ovvero la necessità di riformare il sistema fiscale italiano per renderlo più giusto, più semplice, più organico e più razionale”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio agli Stati generali dei commercialisti, in corso a Roma. “Eravamo, cioè – aggiunge – della stessa idea: l’Italia non poteva più rimandare una riforma che aspettava da quasi cinquant’anni, che era proprio la riforma fiscale. Era necessaria una riforma che costruisse un nuovo rapporto tra fisco e contribuente, che abbassasse la pressione fiscale e ponesse le condizioni per un’Italia più attrattiva per le imprese e per gli investimenti”.

