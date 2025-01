Meloni, con satellite Iride sempre più leader nello spazio

agenzia

"Un ulteriore passo con la collaborazione di Argotec e SpaceX"

ABU DHABI, 15 GEN – “Voglio esprimere le mie congratulazioni per il lancio, avvenuto dalla base Vandenberg in California, del primo satellite per la costellazione nazionale Iride”. Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni, definendolo “un risultato che consolida la leadership dell’Italia nel settore spaziale e testimonia l’efficace utilizzo dei fondi del Pnrr”. “Grazie alla collaborazione di Argotec e SpaceX, compiamo un ulteriore passo avanti nel settore dell’osservazione della Terra, nella tutela ambientale e nella prevenzione dei rischi naturali – aggiunge -. Un successo che sottolinea il ruolo cruciale delle aziende italiane nell’innovazione e nel progresso scientifico, proiettando la nostra nazione sempre più nel futuro della ricerca spaziale e della sostenibilità”.

