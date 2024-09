Meloni con Starmer, esplorare soluzioni nuove sui migranti

agenzia

Interesse Gb per il protocollo Italia-Albania, fornito elementi

ROMA, 16 SET – “Siamo anche d’accordo suol fatto che non bisogna avere timore ad esplorare soluzioni nuove” per la gestione dei migranti, “abbiamo parlato del protocollo Italia-Albania su cui il governo britannico ha molta attenzione, abbiamo offerto elementi per comprendere meglio questo meccanismo”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni con il primo ministro Keir Starmer.

