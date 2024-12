Meloni, condivido approccio concreto del nuovo Consiglio Ue

agenzia

"Da Costa volontà di rendere i lavori più snelli e concreti"

ROMA, 17 DIC – “Il prossimo Consiglio europeo sarà di fatto il primo di questa nuova legislatura europea, il primo presieduto da nuovo presidente Antonio Costa che ha manifestato a me e agli altri capi di Stato e governo la volontà di rendere i lavori più snelli e concreti, evitando di addentrarsi nelle conclusioni in questioni di dettaglio. È una impostazione che condivido molto, oggi più che mai di fronte a sfide nuove e più complesse di fronte a cui c’è il rischio di marginalizzazione se non di irrilevanza dell’Europa c’è la necessità di focalizzarci”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo.

