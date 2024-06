Meloni, conferma von der Leyen? presto per parlarne

agenzia

Molto importante il risultato di Marine Le Pen

ROMA, 10 GIU – “E’ presto per dare una risposta, stiamo ancora raccogliendo i dati per capire le possibili maggioranze. Da un lato una parte dei partiti che l’hanno sostenuta che tiene bene, ma crescono anche i partiti che non l’hanno sostenuta”. Lo ha detto la premeir Giorgia Meloni ia Rtl rispondendo ad una domanda su una eventuale conferma per il secondo mandato di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione europea. “Credo che il risultato del partito di Marine Le Pen sia stato molto importante e ho detto già da tempo che il percorso che sta facendo Marine Le Pen è sicuramente molto interessante e dimostra quello che accade, che riguarda la Francia, la Germania e diversi paesi, il Belgio. Insomma dimostra che i partiti di governo hanno sofferto in questa fase quasi ovunque, salvo qui. Quindi penso che a maggior ragione sia molto molto importante questo risultato”, ha aggiunto la premier.

