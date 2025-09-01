agenzia
Meloni, da Istat segnali positivi, 218 mila occupati in più
La crescita nel 2025 rispetto al 2024
ROMA, 01 SET – Secondo l’ultima rilevazione Istat, anche a luglio arrivano segnali positivi dal mondo del lavoro: il tasso di occupazione sale al 62,8% e quello di disoccupazione scende al 6%. Rispetto a luglio 2024 si registrano 218mila occupati in più, con una crescita trainata soprattutto dai contratti a tempo indeterminato”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni. “Numeri incoraggianti – aggiunge -, che confermano l’efficacia delle misure messe in campo e ci spingono a proseguire con determinazione su questa strada: più opportunità, più lavoro, più crescita per l’Italia”.