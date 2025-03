Meloni, ddl sul nucleare per l’indipendenza strategica

agenzia

Per energia pulita, sicura e a basso costo. Camere si esprimano

ROMA, 28 FEB – “Oggi il governo ha approvato anche un altro importante provvedimento per garantire energia sicura, pulita, a basso costo, capace di assicurare sicurezza energetica e indipendenza strategica all’Italia. Parlo ovviamente dell’energia nucleare sulla quale ora chiediamo al Parlamento di esprimersi”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video diffuso mentre è in corso a Palazzo Chigi la conferenza stampa dei ministri sul decreto bollette. “Siamo intervenuti – prosegue – per dare una risposta immediata alla necessità del momento, ma abbiamo anche deciso di guardare al futuro con scelte di lungo periodo, perché è questo quello che serve all’Italia, scelte coraggiose e strutturali. È l’impegno che abbiamo assunto con gli italiani ed è l’impegno che intendiamo rispettare”.

