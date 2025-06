Meloni, dialogo con opposizioni per la sicurezza della nazione

agenzia

'Fase delicata, farò del mio meglio per proseguire e ampliarlo'

ROMA, 23 GIU – “In una fase così delicata è importante il dialogo tra governo e Parlamento, tra governo e opposizione per il bene e la sicurezza della nazione e farò del mio meglio per proseguire ed ampliare questo dialogo”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo.

