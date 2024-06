Meloni, disaffezione a Ue si è materializzata con l’astensione

agenzia

Ue nasconde polvere sotto il tappeto, logiche deludenti

ROMA, 26 GIU – “La disaffezione” dei cittadini verso l’Ue si è “materializzata anche in un’astensione” che “non può lasciare indifferente” la classe dirigente che in Ue sembra “tentata dal nascondere la polvere sotto il tappeto continuando con logiche deludenti”. Lo dice la premier Giorgia Meloni durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

