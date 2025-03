Meloni, distanze nei toni ma obiettivo comune pace per l’Ucraina

agenzia

'Giusta, stabile, duratura, definitiva'

ROMA, 03 MAR – “In un momento in cui c’era molta emotività ho chiesto un incontro per parlarsi in modo franco non solo dell’Ucraina ma delle grandi sfide che Europa e Stati Uniti hanno di fronte: credo che alla fine al di là di quello che può sembrare, i toni danno l’impressione che le posizioni siano molto distanti ma in realtà non lo sono perché tutti hanno lo stesso obiettivo, l’obiettivo condiviso è portare pace in Ucraina, una pace giusta e stabile duratura, definitiva” Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di XXI Secolo, in onda questa sera su Rai1.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA