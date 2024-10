Meloni, dovrei essere in Libano venerdì

agenzia

Tajani la prossima settimana sarà in Palestina

ROMA, 15 OTT – “Io dovrei essere in Libano venerdì”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in aula alla Camera, in sede di replica nel dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo. “Il ministro Tajani si sta preparando per andare in Israele e Palestina la settimana prossima – aveva detto al mattino -.Anche con la nostra presenza stiamo facendo tutto quello che è possibile fare”.

