Meloni e Orban, ‘consolidare il concetto di Paesi sicuri’

agenzia

Nota congiunta, 'è urgente un quadro giuridico Ue sui rimpatri

ROMA, 04 DIC – L’incontro fra la premier Giorgia Meloni e il primo ministro ungherese Viktor Orban ha “permesso di riaffermare l’importanza di contrastare la migrazione irregolare. I due Capi di Governo hanno auspicato un rafforzamento della cooperazione con i Paesi di origine e di transito, per affrontare le cause profonde e per combattere il traffico e la tratta di essere umani al fine di prevenire perdite di vite e le partenze irregolari”. Lo afferma una nota congiunta dopo l’incontro a Palazzo Chigi, in cui i due leader “hanno condiviso l’urgenza di un quadro giuridico aggiornato per facilitare, aumentare ed accelerare i rimpatri dall’Unione europea, con particolare attenzione al consolidamento del concetto di Paesi di origine sicuri”.

