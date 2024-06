Meloni, Ecr e non i Liberali terzo gruppo, democrazia è altro

agenzia

Si sceglie di cambiare perché quel gruppo non piace

ROMA, 26 GIU – “La collega Madia dice che la ragione per la quale c’è l’accordo tra tre forze politiche per distribuire” i vertici Ue “è che il Ppe è primo partito, i socialisti il secondo e i liberali il terzo partito quindi è la democrazia: c’è un problema il partito liberale non è il terzo partito, sono i conservatori. Ci dice implicitamente che storicamente è accaduto che nella definizione dei ruoli di vertice si partiva dai gruppi maggiormente significativi. Oggi si sceglie di stabilire che quel meccanismo non va più bene perché il terzo gruppo oggi è un gruppo che non piace a chi decide di fare questa scelta, sono d’accordo sul fatto che la democrazia colleghi del partito democratico sarebbe una cosa diversa, cioè sarebbe una scelta che rispecchia l’indicazione dei cittadini”. Così Giorgia Meloni in replica alla Camera dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA