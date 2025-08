Meloni-Erdogan-Dbeibah, rispondere a sfida migratoria

agenzia

"Sostegno all'azione del governo libico, lotta a trafficanti"

ROMA, 01 AGO – La premier Giorgia Meloni, il presidente turco Erdoğan e il primo ministro libico Dbeibah hanno discusso il rafforzamento della cooperazione “per rispondere alle sfide comuni, a partire da quella della gestione dei flussi migratori”. “Ricordando gli eccellenti risultati raggiunti in questo ambito con la Turchia” Meloni “ha sottolineato l’opportunità di valorizzare le lezioni apprese applicandole anche per il sostegno all’azione del Governo di Unità Nazionale libico in ambito migratorio”. Meloni “ha discusso con i suoi interlocutori una serie di linee d’azione per combattere le reti criminali internazionali di trafficanti”.

