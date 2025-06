Meloni, eredità Berlusconi vive in battaglie che portiamo avanti

agenzia

Ha creduto in un centrodestra unito e in una nazione autorevole

ROMA, 12 GIU – “Sono passati due anni da quando ci ha lasciati Silvio Berlusconi. Voglio ricordarlo come imprenditore visionario e leader politico che ha creduto in un centrodestra unito e in una Nazione forte e autorevole. Questa sua eredità vive nelle battaglie di libertà e di buongoverno che continuiamo a portare avanti”. Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni ricordando Silvio Berlusconi a due anni dalla morte.

