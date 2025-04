Meloni, fase complessa e in rapida evoluzione, ora lucidità

agenzia

Priorità ridurre le barriere e restare a fianco di chi produce

ROMA, 16 APR – “Abbiamo a cuore i produttori e che la nostra priorità è sempre stata quella di facilitare il loro accesso ai mercati, promuovere la qualità italiana e ridurre le barriere che ostacolano la nostra capacità di crescere. Continueremo in questa direzione, anche e soprattutto in questa fase tanto complessa quanto in rapida evoluzione, nella quale è necessario ragionare con lucidità, lavorare con concretezza, lavorare con pragmatismo. Ma tra le tante incertezze di questo tempo io posso offrirvi una certezza: il governo, la sottoscritta, il ministro Lollobrigida continueranno ad essere” “al fianco di chi produce, difende la nostra identità”, “di chi tiene alta la bandiera del nostro marchio nel mondo, perché l’unica cosa che abbiamo a cuore è fare l’interesse dell’Italia e degli italiani”. Lo dice in un videomessaggio all’Assemblea Generale del Consorzio per la Tutela del Grana Padano la premier Giorgia Meloni.

