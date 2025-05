Meloni, gli italiani guardano a Leone e alla Chiesa come guide

agenzia

"Indissolubile il legame tra l'Italia e il Vicario di Cristo"

ROMA, 18 MAG – “Tu es Petrus”. Lo scrive la premier Giorgia Meloni sui social, al termine della messa per la cerimonia di insediamento del nuovo pontefice. “Oggi Papa Leone XIV inizia il suo Ministero petrino – aggiunge -. C’è un legame indissolubile tra l’Italia e il Vicario di Cristo. Il popolo italiano guarderà a lui e alla Chiesa come guide e punti di riferimento, in questo complesso tornante della storia”.

