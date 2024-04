Meloni, governo chiaro sull’Ucraina, l’opposizione non saprei

agenzia

Grazie al centrodestra Italia è nazione che rispetta gli impegni

ROMA, 20 MAR – “Ho sentito parlare di una posizione non chiara del governo. Penso che oggettivamente non sia sostenibile la tesi per cui la posizione del governo italiano al cospetto del mondo non sia chiara in tema dell’Ucraina: penso sia chiaro a tutti, salvo alcuni all’interno di quest’aula, che grazie al fatto che al governo c’è la maggioranza di centrodestra l’Italia è una nazione che rispetta gli impegni. Non possiamo dire che sarebbe la stessa cosa nel caso in cui al governo ci fosse l’attuale opposizione”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla Camera, durante la replica nel dibattito sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

