agenzia

I complimenti della premier, 'bravissimo'

AL’-ULA, 26 GEN – “Un grande Jannik Sinner trionfa agli Australian Open 2025, difendendo il titolo conquistato l’anno scorso. Terzo Slam per lui che, non solo arricchisce il suo palmarès personale, ma rappresenta anche un motivo di grande orgoglio per l’Italia. Bravissimo”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni sui social.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA