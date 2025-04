Meloni, grande soddisfazione per lista Ue Paesi sicuri

agenzia

"Positivo anticipare componenti del Patto migrazione e asilo"

ROMA, 16 APR – “Accolgo con grande soddisfazione la proposta di lista Ue Paesi sicuri di origine presentata dalla Commissione europea e che ricomprende, tra gli altri, anche Bangladesh, Egitto e Tunisia”. Lo dichiara la premier Giorgia Meloni, che ritiene “altrettanto positiva la proposta di anticipare l’entrata in vigore di alcune componenti del Patto Migrazione e Asilo, in particolare la possibilità di designare Paesi sicuri di origine con eccezioni territoriali e per determinate categorie e di applicare il criterio del 20%”.

