Meloni, grazie al Papa che offre Santa Sede per negoziati

agenzia

Serve un processo per una pace giusta e duratura

ROMA, 17 MAG – Serve “un processo per una pace giusta e duratura e che tenga ovviamente in debita considerazione le necessarie garanzie di sicurezza per la nazione aggredita. Noi dobbiamo continuare a insistere da questo punto di vista e consentitemi, anche da questo punto di vista, di esprimere apprezzamento per le parole di Sua Santità Papa Leone XIV che ha anche messo a disposizione la Santa Sede come sede per eventuali ulteriori negoziati di pace”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, al termine dell’incontro con il cancelliere tedesco Friedrich Merz a Palazzo Chigi.

