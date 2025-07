Meloni, guardiamo il programma, cittadinanza non c’è

agenzia

'Concentriamoci sulle priorità su cui siamo d'accordo'

ROMA, 04 LUG – “Il centrodestra è formato da forze politiche diverse, su alcune questioni ci sono sensibilità diverse: penso sia normale altrimenti saremmo un partito unico ma è la ragione per cui abbiamo deciso di stilare un programma e la ragione per cui io penso che sarebbe utile per tutti” concentrarsi “sulle priorità indicate nel programma su cui siamo tutti d’accordo, la cittadinanza non è tra queste”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al Forum in Masseria a proposito dello Ius Scholae proposto da Fi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA