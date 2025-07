Meloni, guerra commerciale con Usa impatterebbe sui lavoratori

agenzia

"Al lavoro per scongiurarla con altri leader e Commissione Ue"

ROMA, 17 LUG – “In questi giorni il governo è al lavoro per scongiurare una guerra commerciale con gli Stati Uniti, che non avrebbe senso e impatterebbe soprattutto sui lavoratori”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento al Congresso nazionale della Cisl, a Roma. “Tutti i nostri sforzi – ha aggiunto – sono rivolti a questo, chiaramente in collaborazione con gli altri leader, con la Commissione europea, che la ha competenza su questo dossier”.

