Meloni, ‘il dibattito su Draghi ai vertici Ue è filosofia’

agenzia

'Bene si parli di un italiano ma decidono i cittadini'

BRUXELLES, 18 APR – “Io sono contento che si parli di un italiano ma questo dibattito è filosofia. La tendenza di decidere prima che i cittadini votano non mi troverà mai d’accordo. Sono i cittadini che decidono le maggioranze, per questo non parteciperò al dibattito” sulla possibile nomina di Mario Draghi ai vertici Ue. “Quello che mi interessa è che sia Draghi che Enrico Letta, che sono considerati due europeisti, ci dicono che l’Europa va cambiata”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del vertice Ue.

