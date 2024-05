Meloni, il Papa a sessione del G7 sull’Intelligenza artificiale

agenzia

Portiamo all'attenzione dei leader la "Rome Call for AI Ethics"

ROMA, 26 APR – La presidenza italiana del G7 “intende valorizzare il percorso “promosso dalla Santa Sede” sull’Intelligenza artificiale con la “Rome Call for AI Ethics” e “portarlo all’attenzione degli altri leader in occasione del vertice in Puglia”. Così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio in cui annuncia “la partecipazione di Papa Francesco ai lavori del G7 proprio nella sessione dedicata all’Intelligenza artificiale”.

