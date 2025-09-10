Meloni, inaccettabile violazione dello spazio aereo Nato

agenzia

'Solidarietà alla Polonia, garantiamo la sicurezza europea'

ROMA, 10 SET – “Esprimo, a nome del Governo italiano, piena solidarietà alla Polonia per la grave e inaccettabile violazione, da parte russa, dello spazio aereo polacco e dell’Alleanza Atlantica”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una dichiarazione. “L’Italia – aggiunge – continuerà a lavorare per garantire la sicurezza europea, a partire da quella ucraina, e per il raggiungimento di una pace giusta e duratura”.

