Meloni indica Fitto per Commissione europea: a Catania il plauso di Razza e Pogliese

Designazioni

“Ritengo opportuno condividere con tutti voi, dopo averlo fatto giá da tempo con gli altri leader della maggioranza, una decisione estremamente importante. Ho ricevuto la lettera della Presidente della Commissione europea von der Leyen con la quale si chiede al Governo la designazione della proposta di candidato italiano al ruolo di commissario europeo. Si tratta di una scelta delicata e molto importante per noi e per l’Italia nei prossimi anni. La nostra scelta ricade su una persona che ha una grandissima esperienza e che ha saputo governare le deleghe che gli sono state affidate in questo governo con ottimi risultati: il Ministro Raffaele Fitto”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni. “Oggi stesso comunicheró – aggiunge – alla Pres VDL il nome e chiedo a tutti di rivolgere un applauso e un grande in bocca al lupo a Raffaele, che avrá davanti un compito estremamente complesso e allo stesso entusiasmante. E’ una scelta dolorosa per me, credo anche per lui, e per il governo, ma é una scelta necessaria. Dopodichè ovviamente continuiamo a lavorare sul ruolo che chiediamo venga affidato all’Italia. E, nonostante veda molti italiani che tifano contro un ruolo adeguato alla nostra Nazione, non ho motivo di credere che quel ruolo non verrá riconosciuto. Non per simpatia o antipatia verso il nostro governo, ma piú- banalmente perchê siamo l’Italia, Nazione fondatrice, seconda manifattura e terza economia europea terzo Stato membro per popolazione, con primati in tantissimi campi. E, oggi, possiamo contare anche su una ritrovata stabilitá politica e una soliditá economica che pochi altri hanno nel resto d’Europa”.

«Accolgo con estrema soddisfazione la notizia della designazione, da parte del governo, di Raffaele Fitto quale candidato italiano a membro della Commissione Europea», afferma il senatore Salvo Pogliese, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia per la Sicilia Orientale. “È una scelta, quella del governo di Giorgia Meloni – aggiunge l’ex sindaco di Catania – che punta sulle qualità politiche e di governo che Raffaele Fitto ha ampiamente dimostrato: la sua competenza in termini di politiche europee ci ha permesso di accelerare e raggiungere gli ambiziosi obiettivi del Pnrr portando così in dote risultati straordinari per l’Italia. Ho avuto modo, nel corso della mia esperienza da eurodeputato, di avere quale collega Raffaele Fitto e ho potuto apprezzarne le doti: si tratta della scelta migliore che il governo potesse operare. Fitto, con la sua competenza, saprà interpretare al meglio questo nuovo ruolo ottenendo riscontri importanti per la nostra Nazione».