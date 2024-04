Meloni, infrastrutture di cittadinanza meglio del Reddito

agenzia

Noi investiamo sui territori per farli combattere a armi pari

ROMA, 25 MAR – “Ci sono due modi per tentare di combattere il divario Nord-Sud, c’è il Reddito di cittadinanza e le infrastrutture di cittadinanza”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Campobasso, prima della firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione con il Molise: “Il reddito era la risposta di chi non poteva risolvere il problema e manteneva le persone in una condizione di marginalità. Le infrastrutture di cittadinanza sono le risposte di chi investe sul territorio per cambiare le opportunità, perché il territorio non è spacciato, il destino dipende da quanto può combattere a armi pari. È la risposta che cerchiamo di dare noi”.

